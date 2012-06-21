Уряд вніс зміни до порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це рішення дасть можливість забезпечити коректну процедуру продажу та правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі.

«Після відкриття ринку землі аграрії, які багато років працюють на земельній ділянці, отримають переважне право її викупу. Водночас всі угоди купівлі-продажу будуть перевірятися на дотримання вимог закону», — зауважив очільник уряду.

Прем’єр-міністр дав завдання Міністерству аграрної політики та продовольства забезпечити необхідний рівень інформування, щоб люди на місцях розуміли всі переваги земельної реформи.

Денис Шмигаль також відзначив, що, окрім відкриття ринку землі, важливо розвивати систему меліорації, оскільки спекотна погода постійно створює небезпеку посухи та втрати врожаю для аграріїв.

«У зв’язку з цим проєкт зрошення в південних областях є пріоритетом нашого уряду та профільного Міністерства», — резюмував Прем’єр-міністр.