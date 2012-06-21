Є! 19 проектів для Рівненщини профінансує цьогоріч Державний фонд регіонального розвитку. Їх уже погодила урядова комісія. Але й це ще не межа.
— У 2017—2018 роках ми розпочали масштабні проекти, на реалізацію яких потрібен час, тож вони залишаються перехідними. До цього переліку додаємо нові, — каже голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.
Ці масштабні проекти — насамперед унікальний спорткомплекс ДЮСШ олімпійського резерву в Рівному, спортивно-оздоровчі заклади в Сарнах та Дубровиці. Усі ці сучасні заклади зводять з нуля, й робота тут кипить. Також профінансують будівництво та реконструкцію шкіл і дитсадків майже в кожному районі області, ремонт відділень у лікарнях. Усі об’єкти попередньо пройшли конкурсний добір на рівні області, який, до речі, транслювали у прямому ефірі.
Днями уряд знайшов змогу профінансувати через ДФРР додаткові об’єкти та оголосив новий конкурс. Головні критерії ті, що й раніше: відповідність стратегії розвитку області до 2020 року, співфінансування з обласного, районних та бюджетів ОТГ, підтримка співпраці громад для розвитку їхніх територій. А децентралізація дає для цього широкі можливості. Тож Рівненщина не змарнує шансу і скористається ним до 3 травня — доти можна подавати заявки.
Уже не перший рік саме держава — головний інвестор нашого краю. А зводять тут не лише палаци спорту і школи й дитсадки, а й 35 амбулаторій. П’ять із них відчинили гостинно двері перед сільськими пацієнтами від початку року.