У Вінницькій академії неперервної освіти втілюють міжнародний проект «Активний учитель із харизмою». Під час дводенного семінару із 20 вчителями з різних районів області поділився досвідом голова правління фундації FERSO сертифікований тренер та фасилітатор Яцек Єнджейчак. Учителі відвідають освітні заклади Лодзинського воєводства Польщі. Проект організувала Вінницька обласна асоціація органів місцевого самоврядування спільно з фундацією FERSO, маршалківською управою Лодзинського воєводства за підтримки департаменту освіти і науки облдержадміністрації та Вінницької академії неперервної освіти.
У 2016 році підписано партнерську угоду між Фундацією освіти та розвитку громадянського суспільства FERSO Республіки Польща та Вінницькою обласною асоціацією органів місцевого самоврядування.
«Підсумок співпраці — реалізація спільних польсько-українських проектів в освітній галузі. Стало можливим долучити директорів, учителів та учнів наших шкіл до передових європейських принципів формування особистості, навчити молоде покоління європейських стандартів життя, адже освітяни — рушій формування інтелектуальної еліти», — зазначив голова обласної ради Анатолій Олійник.
Проект «Активний вчитель з харизмою» спрямовано на педагогів області з усіх предметів. Його мета полягає в тому, щоб забезпечити вчителів компетентними тренерськими вміннями, збагативши їхню майстерність, і допомогти усвідомити, що успіх у галузі освіти багато в чому залежить від особистості, свідомості вчителя, його компетенції й готовності до змін, а інструмент його роботи — енергія, ентузіазм і бажання працювати.