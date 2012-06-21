Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Відомий французький актор Ален Делон має намір відновити свою акторську кар'єру. Про це стало відомо у четвер, 1 липня.

В інтерв'ю телеканалу France 5 85-річний француз розповів, що хоче в останній раз знятися у фільмі. «І він повинен бути чудовим», – додав актор.

Делон зауважив, що режисером його останньої роботи повинен стати «видатний режисер». Як приклад він навів Лізу Азуелос, відому своєю роботою над байопіком «Даліда» – про «ікону» французького шансону, яка померла в 1987 році. Після того як Делон зніметься в подібній стрічці, він «зможе піти», так як йому «більше вже нічого буде робити».

В останній раз на великому екрані актор з'явився в 2019 році, зігравши одну з головних ролей у фільмі «Повна схожість» (Toute ressemblance). За це його удостоїли почесної «Золотої пальмової гілки» 72-го Каннського кінофестивалю. Через місяць після нагородження дочка відомого французького актора Аннушка повідомила громадськості, що її батько переніс інсульт. Він проходив лікування у Швейцарії.

Делон відомий не тільки участю в більш ніж 90 фільмах, але і своєю дискографією, в тому числі він виконав хіт 70-х «Parole, parole ...» в дуеті з Далідою.