Ярослав САДОВИЙ

для «Урядового кур’єра»

Комарі Aedes aegypti, які переносять небезпечні віруси, розпізнають своїх жертв за допомогою певних світлочутливих рецепторів, і, відключивши їх, можна знизити ризики укусів, з'ясували біологи з Каліфорнійського і Вашингтонського університетів. Експеримент вони описали в статті в журналі Current Biology.

Комарі Aedes aegypti переносять небезпечні інфекції на зразок вірусу Зика і лихоманки Денге, щорічно заражаючи десятки мільйонів людей. Самки кусаються у денний час. У них не дуже хороший зір, але, вловивши вуглекислий газ, що видихається людиною, комарі в змозі розгледіти джерело. Зазвичай для цього вони рухаються проти вітру в пошуках чогось темного.

Для експерименту вчені зібрали просту установку у вигляді куба з темною плямою всередині, з боку якого виділявся вуглекислий газ. Вони відредагували геном комарів за допомогою CRISPR/Cas9, відключивши світлочутливі рецептори Opsin1 і Opsin2. Відключення кожного з них окремо не вплинуло на поведінку комарів, але без обох рецепторів вони виявилися нездатні розпізнавати можливу мету. При цьому комарі не осліпли повністю і реагували на світло або затемнення.

Дослідники планують ретельніше вивчити фактори, які впливають на поведінку і харчування лихиманкових комарів – можливо, це дозволить знайти спосіб захистити людей, при цьому не винищуючи комах.