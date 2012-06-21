Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Американський професор є творцем «Дерева з 40 плодами»: методом брунькового щеплення він перетворив одне дерево у цілий сад.

Сем Ван Акен (Sam Van Aken) – викладач нью-йоркського Сіракузського університету мистецтв, художник і селекціонер. Одного разу він задумав удосконалити звичайне дерево і ранньою весною прищепив на нього бруньки різних плодів. Перший експеримент вдався: бруньки прижилися і пішли в ріст. З кожним роком кількість щеплених гілок збільшувалася, і тепер незвичайне дерево налічує сорок видів кісточкових фруктів.

На чудо-дереві є абрикос, персик, слива, мигдаль, нектарин, вишня, черешня, яблука і груші різних сортів. Період плодоношення у кожного зразка припадає на різний час, і в результаті міні-сад цвіте і дає плоди практично цілий рік. У будь-який місяць дерево покрите квітами різних відтінків: від яскраво-білого до темно-рожевого.

Перший експеримент Сем почав у 2008 році. З тих пір він виростив ще 16 гібридних дерев. Побачити їх можна в декількох міських парках Нью-Йорка, музеях і великих торгових центрах по всьому світу.