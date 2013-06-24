Мультимільйонера, магната у галузі нерухомості із Нью-Йорка Роберта Дерста визнав винним у вбивстві першого ступеня суд присяжних, засідання якого відбулося наприкінці минулого тижня. Багатія звинувачували у вбивстві його близької подруги Сьюзан Берман, яке трапилося 2000 року в Лос-Анджелесі. Дерста підозрюють ще у двох вбивствах, які він скоїв за 39 років. Жертвами вбивці-мільйонера стали його дружина та колишній сусід.

Робертові Дерсту загрожує довічне ув’язнення без можливості умовно-дострокового звільнення. У виступі прокурор описав Дерста як заможного і самозакоханого психопата. За його словами, мільйонер убив Сьюзан Берман ударом у голову, щоб приховати зникнення своєї дружини. Студентка медичного факультету Кетлін Маккормак-Дерст пропала безвісти у Нью-Йорку 1982 року. Прокуратура заявила, що Сьюзан Берман допомогла Дерсту приховати вбивство, забезпечивши йому фальшиве алібі. Через майже два десятки років Сьюзан почала натякати спільним знайомим, що допомогла Дерсту приховати злочин. Щоб покласти край цим розмовам, зловмисник вирішив убити Берман.

Під час судового розгляду прокуратура визнала Дерста причетним до вбивства Моріса Блека, яке сталося 2001 року. На той час Моріс жив у місті Галвестон, штат Техас, а Дерст був його сусідом. Під час судового процесу 2001-го мільйонера виправдали у цій справі, хоч він розповів, як розчленував тіло Блека і сховав останки. Він стверджував, що застрелив сусіда випадково під час сварки.

78-річний багатій-убивця пересувається на інвалідному візку, і адвокати називають його хворим літнім чоловіком. Він не був присутнім у залі під час останнього судового розгляду, бо перебуває на самоізоляції, оскільки контактував з людиною, хворою на COVID-19.

Компанія НВО 2015 року зняла документальний серіал про Роберта Дерста. В останньому епізоді серіалу Дерст, не усвідомлюючи, що мікрофон все ще працює, промовляє сам до себе: «Убив їх усіх, звичайно. А що мені залишалося робити?» Дерсту вдавалося кілька разів тікати від слідства та поліції. Якийсь час він жив у Техасі, видаючи себе за німу жінку.