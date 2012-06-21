Останніми днями на ринку електроенергії, зокрема «на добу наперед» (РДН), відбуваються значні коливання обсягів купівлі-продажу електроенергії. Йдеться про різке зниження попиту протягом останніх кількох днів. Воно відбулося через зменшення закупівлі електроенергії на РДН деякими учасниками ринку. При цьому фіксувалося одночасне збільшення обсягів закупівлі на «ринку двосторонніх договорів» (РДД).

За даними вебпорталу ДП «Оператор ринку», обсяги торгів на РДН за 02.07.2021 становили 58 377,20 МВт•год., що на 35,5% менше, ніж напередодні. Середньозважена ціна на РДН 2.07.2021 становила 1151,82 грн/МВт•год. Це — на 22,2% нижче порівняно з попереднім днем.

Також на РДН у торговій зоні «ОЕС України» середньозважена ціна 02.07.2021 зменшилася на 28,69% порівняно з 01.07.2021 і становила 1034,52 грн/МВт•год (без ПДВ).

На офіційному сайті НКРЕКП також повідомляється про різке зменшення ціни на електроенергію на РДН у перші дні липня 2021-го через виведення попиту на ринок двосторонніх договорів (РДД). Тому 2 липня обсяг РДН скоротився на 32 293 МВт• год., або на 40%. Внаслідок цього середньозважена ціна РДН впала на 29% — до 1034,5 грн/МВт•год. Також спостерігалося суттєве зростання обсягу РДД.

На думку фахівців Антимонопольного комітету, до цих наслідків могла призвести синхронна поведінка певних учасників ринку електроенергії. Вона могла вплинути й на зниження ціни на РДН через зменшення попиту.

Схожі дії окремих учасників ринку відбуваються періодично, а отже, можуть бути умисними, дійшли висновку в АМКУ.

Синхронність і періодичність таких дій призводять до зниження ціни на ринку «на добу наперед» через зменшення попиту; або до її підвищення — шляхом зменшення пропозиції та збільшення попиту; як наслідок — до зміни структури ринку, зокрема рівня конкуренції на ньому.

Це може свідчити про наявність ознак порушення законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій на ринку електроенергії.

Саме тому АМКУ за власною ініціативою розпочав дослідження наявності чи відсутності у вищеописаних діях учасників ринку ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції.