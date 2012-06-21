У межах регулярних комунікацій з американською стороною керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд.

Співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на запрошення Президента США Джо Байдена.

Вікторія Нуланд запевнила Андрія Єрмака в непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності й суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Очільник Офісу Глави держави поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні задля її трансформації в прозору та конкурентоспроможну країну й розповів про кроки щодо реалізації європейських і євроатлантичних прагнень нашої держави.

Заступниця Держсекретаря США відзначила важливість продовження розпочатих реформ для зміцнення України, зокрема реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією, й запевнила у підтримці з боку Сполучених Штатів цих зусиль.