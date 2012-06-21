Англійська мова онлайн: як юристу швидко опанувати іноземну дистанційно. «Урядовий кур’єр» підшукав корисні ресурси, які допоможуть швидше просунутися в навчанні на юридичних курсах з англійської.

Англійська мова онлайн: як юристу дистанційно вивчати іноземну

Знання профільної англійської відкриває перед фахівцями з юриспруденції величезні можливості та перспективи на міжнародному ринку праці, спрощує комунікацію з іноземними колегами і клієнтами. Допомогти швидко покращити знання допоможе тематичний курс англійської мови онлайн у нашій школі іноземної для бізнесу Yappi Business. До програми входить вивчення юридичної термінології в сферах інтелектуального, корпоративного, комерційного та трудового права, необхідної граматики, практика читання і спілкування, відпрацювання навичок на тематичних тренінгах та speaking clubs з носієм мови.

Раніше ми розповідали як продуктивно вивчати англійську мову онлайн, сьогодні поділимося корисними ресурсами для самостійного опрацювання. Адже регулярна практика мови онлайн дозволить швидше просунутися в навчанні.



На додаток до нашого онлайн курсу для юристів пропонуємо практикувати англійську самостійно. Сьогодні в мережі великий вибір освітніх і розважальних матеріалів для людей з будь-яким рівнем знання мови. Вийти на новий рівень допомагають тематичні блоги, підкасти, книги, ролики на YouTube, фільми тощо. З їх допомогою ви зможете поповнити словниковий запас тематичною лексикою, поліпшити сприйняття розмовної мови на слух, завжди залишатися в курсі останніх новин галузі.

Англійська мова онлайн: ресурси для юристів

У доповнення до навчання на курсах англійської мови онлайн читайте профільні блоги, стежте за новинами на сайтах професійних видань, наприклад:

♦ ABA Journal;



♦ The Lawyer;



♦ Lawyer Monthly;



♦ Law360;



♦ The Law Society Gazette.

З їх допомогою ви зможете поповнити словниковий запас профільною лексикою, дізнатися про актуальні новини галузі, методах роботи іноземних колег. Ще один спосіб поліпшити юридичну англійську онлайн – прослуховування тематичних підкастів. Їх можна слухати дорогою на роботу, на перерві, за вечерею або під час пробіжки. Ось підкасти для юристів:

♦ Bloomberg Law;



♦ Lawyer 2 Lawyer;



♦ Lawyerist Podcast;



♦ Law in Action.

Поповнити словниковий запас також допоможе перегляд тематичних роликів на YouTube. Це можуть бути як добірки уроків на тему Legal English, так і різні відео від студентів та практикуючих юристів про підводні камені професії, тонкощі роботи в різних країнах. Тематичні ролики можна знайти також на сайті TED. Для тих, хто хоче відволіктися від процесу навчання з користю для навчання, пропонуємо перелік фільмів і серіалів з юридичної тематики:

♦ «Адвокат диявола»;



♦ «Маршалл» («Marshall»);



♦ «Суддя»;



♦ «Цивільний позов»;



♦ «Захисник».

Підбирайте кінофільми і серіали з урахуванням вашого рівня володіння іноземною, при необхідності дивіться відео з субтитрами, поступово переходячи на мову оригіналу. Удачі!

Валерія ПОЗДНЯКОВА

для «Урядового кур’єра»