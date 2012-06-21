Наскільки англійська онлайн ефективна на корпоративних курсах? «Урядовий кур’єр» підібрав інформацію про головні переваги цього формату. Прочитавши поради фахівців, ви переконаєтеся чому слід обирати саме онлайн навчання?

Англійська онлайн для співробітників компанії: головні переваги

Нині складно уявити успішного співробітника великої компанії, який не має базових знань з англійської мови. Навіть якщо компанія працює тільки на внутрішній ринок, англійська мова допомагає переймати досвід іноземних компаній, знайомитися з новими міжнародними винаходами, брати участь у міжнародних конференціях. Саме з цієї причини багато корпорацій пропонують своїм співробітникам можливість вивчати англійську онлайн, оплачуючи мовні курси. Які переваги вони приносять співробітникам і бізнесу, читайте в статті.

Що співробітники компанії отримають від вивчення англійської онлайн

Онлайн-курси пропонують більшість сучасних мовних шкіл. Прикладом корпоративного вивчення англійської онлайн є школа Yappi Corporate, докладніше про її переваги серед конкурентів можна дізнатися на офіційному сайті yappicorp.com.ua. Вона надає своїм студентам такі можливості:

♦вивчення англійської в професійніх сферах: продажі, банківська справа, кредитування, юриспруденція, медицина, готельний бізнес;

♦ практика в діалогах, які можуть на роботі стати в пригоді;

♦ вивчення правил ведення документації та складання кореспонденції іноземною мовою;

♦ використання отриманих знань відразу ж після заняття.

Але найцінніше в онлайн-курсах – це можливість навчатися, навіть якщо співробітник працює у віддаленому форматі. Для того, щоб розпочати заняття, йому необхідно лише підключитися до спеціальної програми і організувати собі зручне місце для роботи. Займатися можна навіть коли людина вирушає у відрядження, відпустку або йде на лікарняний.



Безсумнівно, що в сучасних умовах найкращим рішенням для корпорацій є вивчення англійської онлайн. Адже всі працівники об'єднуються і гарантовано підвищують свої знання з англійської мови, зосереджуючи увагу саме на тих темах, які потрібні для професійної діяльності.

Переваги корпоративних мовних онлайн курсів для власників компанії

Очевидно, що корпоративні курси – це істотні витрати для бізнесу. Але набагато правильніше розглядати подібні витрати як інвестицію в майбутній розвиток компанії. Адже якщо у вас є досвідчені фахівці, які добре знають ваш бізнес і демонструють високу зацікавленість у його просуванні, набагато вигідніше вкласти гроші в подальший розвиток цих людей, ніж відкривати нові вакансії.

Корпоративне вивчення мови з використанням онлайн-формату дозволяє керівнику:

♦ контролювати, що саме відбувається на заняттях та як працює викладач;

♦ перевіряти, яких зусиль докладає кожен співробітник, які успіхи показує;

♦ вносити особисті корективи в програму курсу.

Онлайн-навчання також дозволяє істотно заощадити кошти, оскільки викладачеві не доведеться приїжджати в офіс – це знижує вартість курсу.

Орися БОГОМОЛОВА

для «Урядового кур’єра»