У цій публікації розповімо, в чому полягають особливості корпоративних курсів з вивчення англійської онлайн і дамо поради, як підібрати дійсно хороші онлайн-курси для компанії.
Англійська онлайн для компаній: як обрати ефективні курси для співробітників?
Не всі співробітники намагаються поліпшити свої знання для того, щоб приносити користь компанії. Деякі зовсім у цьому не зацікавлені, а деяким потрібно просто більше мотивації. Одним із способів мотивації є корпоративні онлайн-курси з вивчення іноземних мов. Вони допомагають об'єднати всіх працівників компанії і мотивувати їх вчити мову – саме у тій сфері, в якій працює компанія. Якщо ви вже давно мрієте про навчання своїх співробітників англійській мові, пропонуємо розглянути особливості корпоративних онлайн-курсів на прикладі школи Yappi Corporate – сайт yappicorp.com.ua. Також дамо корисні поради, як вибрати хорошої мовної школи.
Основні особливості корпоративного вивчення англійської онлайн
Найважливішою особливістю подібного формату онлайн-освіти є навчання співробітників англійської за фахом. Тобто, працівники вашої компанії не будуть проходити стандартну програму, поступово вивчаючи граматику і абстрактні теми. Вони працюватимуть над конкретними завданнями, які важливі для вашої компанії:
♦ вивчатимуть тематичну лексику;
♦ освоюватимуть навички складання кореспонденції англійською;
♦ писатимуть реальні робочі договори, торгові пропозиції, презентації.
Англійська онлайн має ще одну важливу перевагу – кожна людина у будь-якому випадку буде присутня на занятті. Відрядження або форс-мажори не стануть приводом для пропуску, оскільки підключитися до онлайн-курсів можна з будь-якої точки світу, де є інтернет. Залучити до освітнього процесу можна і тих людей, які працюють віддалено.
Якщо ви досі сумніваєтеся, що англійська онлайн стане хорошим вибором для вашого бізнесу, пропонуємо почитати про це докладніше у цій статті. З неї ви також дізнаєтесь, як можна урізноманітнити мовні курси, щоб навчання принесло ще більше результатів.
Поради, які допоможуть підібрати ефективні онлайн-курси для співробітників компанії
Онлайн-навчання вже перестало бути дивом. Однак з пошуком мовної школи можуть впоратися далеко не всі. Ось деякі підказки, які допоможуть вам у виборі зразкової школи мов:
1. Зателефонуйте менеджеру мовної школи і уточніть програму курсів. Ознайомтеся з програмою, щоб зрозуміти, наскільки вона підійде вашим співробітникам і цілям вашої компанії.
2. Поспілкуйтеся з викладачем англійської, який проводитиме заняття для ваших співробітників. Обов'язково дізнайтеся про його освіту – більшість шкіл, які пропонують корпоративне вивчення англійської мови, наймають на роботу викладача з профільною освітою: фінанси, медицина, кредитування тощо.
3. Контролюйте кожне заняття з англійської. Оскільки навчання відбувається в інтернеті, ви зможете підключатися до них і особисто спостерігати за роботою викладача і стараннями співробітників.
Удачі вам!
Віктор ТЕРТИЧНИЙ
для «Урядового кур’єра»