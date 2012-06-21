У цій публікації розповімо, в чому полягають особливості корпоративних курсів з вивчення англійської онлайн і дамо поради, як підібрати дійсно хороші онлайн-курси для компанії. 

Англійська онлайн для компаній: як обрати ефективні курси для співробітників?

Не всі співробітники намагаються поліпшити свої знання для того, щоб приносити користь компанії. Деякі зовсім у цьому не зацікавлені, а деяким потрібно просто більше мотивації. Одним із способів мотивації є корпоративні онлайн-курси з вивчення іноземних мов. Вони допомагають об'єднати всіх працівників компанії і мотивувати їх вчити мову – саме у тій сфері, в якій працює компанія. Якщо ви вже давно мрієте про навчання своїх співробітників англійській мові, пропонуємо розглянути особливості корпоративних онлайн-курсів на прикладі школи Yappi Corporate – сайт yappicorp.com.ua. Також дамо корисні поради, як вибрати хорошої мовної школи.

Навчання новим мовам онлайн дуже затребуване серед офісних менеджерів

Основні особливості корпоративного вивчення англійської онлайн

Найважливішою особливістю подібного формату онлайн-освіти є навчання співробітників англійської за фахом. Тобто, працівники вашої компанії не будуть проходити стандартну програму, поступово вивчаючи граматику і абстрактні теми. Вони працюватимуть над конкретними завданнями, які важливі для вашої компанії:

♦ вивчатимуть тематичну лексику;

♦ освоюватимуть навички складання кореспонденції англійською;

♦  писатимуть реальні робочі договори, торгові пропозиції, презентації.

Англійська онлайн має ще одну важливу перевагу – кожна людина у будь-якому випадку буде присутня на занятті. Відрядження або форс-мажори не стануть приводом для пропуску, оскільки підключитися до онлайн-курсів можна з будь-якої точки світу, де є інтернет. Залучити до освітнього процесу можна і тих людей, які працюють віддалено.

Якщо ви досі сумніваєтеся, що англійська онлайн стане хорошим вибором для вашого бізнесу, пропонуємо почитати про це докладніше у цій статті. З неї ви також дізнаєтесь, як можна урізноманітнити мовні курси, щоб навчання принесло ще більше результатів.

Поради, які допоможуть підібрати ефективні онлайн-курси для співробітників компанії

Онлайн-навчання вже перестало бути дивом. Однак з пошуком мовної школи можуть впоратися далеко не всі. Ось деякі підказки, які допоможуть вам у виборі зразкової школи мов:

1. Зателефонуйте менеджеру мовної школи і уточніть програму курсів. Ознайомтеся з програмою, щоб зрозуміти, наскільки вона підійде вашим співробітникам і цілям вашої компанії.

2. Поспілкуйтеся з викладачем англійської, який проводитиме заняття для ваших співробітників. Обов'язково дізнайтеся про його освіту – більшість шкіл, які пропонують корпоративне вивчення англійської мови, наймають на роботу викладача з профільною освітою: фінанси, медицина, кредитування тощо.

3. Контролюйте кожне заняття з англійської. Оскільки навчання відбувається в інтернеті, ви зможете підключатися до них і особисто спостерігати за роботою викладача і стараннями співробітників.

Удачі вам!

Віктор ТЕРТИЧНИЙ
для «Урядового кур’єра»