У цій публікації розповімо, в чому полягають особливості корпоративних курсів з вивчення англійської онлайн і дамо поради, як підібрати дійсно хороші онлайн-курси для компанії.

Англійська онлайн для компаній: як обрати ефективні курси для співробітників?

Не всі співробітники намагаються поліпшити свої знання для того, щоб приносити користь компанії. Деякі зовсім у цьому не зацікавлені, а деяким потрібно просто більше мотивації. Одним із способів мотивації є корпоративні онлайн-курси з вивчення іноземних мов. Вони допомагають об'єднати всіх працівників компанії і мотивувати їх вчити мову – саме у тій сфері, в якій працює компанія. Якщо ви вже давно мрієте про навчання своїх співробітників англійській мові, пропонуємо розглянути особливості корпоративних онлайн-курсів на прикладі школи Yappi Corporate – сайт yappicorp.com.ua. Також дамо корисні поради, як вибрати хорошої мовної школи.

Основні особливості корпоративного вивчення англійської онлайн

Найважливішою особливістю подібного формату онлайн-освіти є навчання співробітників англійської за фахом. Тобто, працівники вашої компанії не будуть проходити стандартну програму, поступово вивчаючи граматику і абстрактні теми. Вони працюватимуть над конкретними завданнями, які важливі для вашої компанії:

♦ вивчатимуть тематичну лексику;

♦ освоюватимуть навички складання кореспонденції англійською;

♦ писатимуть реальні робочі договори, торгові пропозиції, презентації.

Англійська онлайн має ще одну важливу перевагу – кожна людина у будь-якому випадку буде присутня на занятті. Відрядження або форс-мажори не стануть приводом для пропуску, оскільки підключитися до онлайн-курсів можна з будь-якої точки світу, де є інтернет. Залучити до освітнього процесу можна і тих людей, які працюють віддалено.

Якщо ви досі сумніваєтеся, що англійська онлайн стане хорошим вибором для вашого бізнесу, пропонуємо почитати про це докладніше у цій статті. З неї ви також дізнаєтесь, як можна урізноманітнити мовні курси, щоб навчання принесло ще більше результатів.

Поради, які допоможуть підібрати ефективні онлайн-курси для співробітників компанії

Онлайн-навчання вже перестало бути дивом. Однак з пошуком мовної школи можуть впоратися далеко не всі. Ось деякі підказки, які допоможуть вам у виборі зразкової школи мов: