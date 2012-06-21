«Урядовий кур’єр» посприяє, як знайти хорошу школу, в якій можна вивчати англійську онлайн. Скористайтеся рекомендаціями фахівців, порадами та посиланнями, які дійсно допоможуть в успішному пошуку.

Англійська онлайн: в якій школі краще навчатися?

Нині онлайн-курсів дуже багато. Але як серед них вибрати найкращий? Як зрозуміти, що школа з англійської дійсно дає знання, а не намагається виманити зі студентів лише гроші? Ми допоможемо вам і порадимо, за якими критеріями слід вибирати мовні школи, щоб розпочати вчити англійську онлайн. Ми не будемо наводити конкретні назви шкіл, а лише дамо рекомендації, як зрозуміти, яка з них є найефективнішою.

Використовуйте рейтинги шкіл, які пропонують вивчати англійську онлайн

Рейтинг – це показник популярності навчального закладу серед студентів. Якщо ви хочете вивчати англійську онлайн, і вам потрібен рейтинг шкіл англійської, пропонуємо зайти на сайт-агрегатор під назвою Englisher. Тут зібрано інформацію про актуальні мовні курси, які функціонують на всій території України – офлайн та через інтернет. При цьому ви самотужки зможете виставляти фільтри, щоб вам виводилися лише ті онлайн-школи, або тільки ті курси, які проводяться в класичному форматі.

Завдяки таким агрегаторам, як Englisher, ви зможете дізнатися:

♦ наскільки популярним є курс з англійської серед студентів;

♦ які відгуки про нього залишають студенти;

♦ скільки коштує курс з англійської мови, яка кількість занять і як довго вони тривають;

♦ скільки студентів може навчатися в групі, і як регулярно проводяться онлайн-курси;

♦ чи є пробні заняття з англійської мови.



Також на подібних сайтах є всі контакти навчального закладу. Тому ви зможете відразу зателефонувати і дізнатися подробиці, які вас цікавлять більш за все.

Якщо ви хочете вивчати англійську онлайн у Києві, переходьте за цим посиланням https://englisher.com.ua/english-courses/kyiv. Перед вами відкриється сторінка з усіма онлайн-курсами з англійської мови, які будуть проводитися в Києві найближчим часом. Зверніть увагу, що перші кілька позицій у списку займає реклама, після якої ознайомитеся з реальним рейтингом.

Уважно читайте відгуки

Відгуки – це відмінний спосіб дізнатися всю правду про мовну онлайн-школу. Але майте на увазі, що деякі школи англійської спеціально замовляють хороші відгуки про себе. Щоб зрозуміти, де правда, а де обман, намагайтеся читати відгуки на всіх доступних майданчиках, а не тільки на сайті закладу, який вас цікавив.

Джерелом відгуків є:

♦ вищезгадані сайти-агрегатори;

♦ карти, на яких позначені офіси мовних шкіл;

♦ соціальні мережі (рекомендуємо шукати за хештегом з назвою закладу, що вас цікавить).



Поспілкуйтеся з людьми, які вже проходили навчання на онлайн-курсах

Спробуйте через соціальні мережі знайти людей, які реально навчалися на онлайн-курсах. Шукайте їх серед передплатників мовної школи в соціальних мережах. Коментарі реальної людини про те, як вона вчила англійську мову, стануть найбільш достовірним джерелом інформації і найкращим критерієм вибору.

Наталя ГОЛОТА,

для «Урядового кур'єра»