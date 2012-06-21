Щоб вивчати англійську онлайн, не варто робити кілька речей. У цій публікації розповімо про те, чому багато дорослих не можуть вивчити англійську мову. Як уникнути помилок і таки вивчити англійську.

Щоб вивчити англійську онлайн, перестаньте робити кілька речей

Останнім часом курси англійської онлайн стають дуже популярними серед різних вікових груп. І якщо ви раніше відкладали вивчення англійської, нині саме час скористатися цією ситуацією і розпочати навчальний процес. Наприклад, у нашій школі англійської P12 ви зможете онлайн пройти основні рівні англійської всього за рік. Але чому тоді так багато людей кидають вчити англійську так і не досягнувши бажаного результату? Перш ніж починати вчити англійську онлайн насамперед з’ясуємо, чого не варто робити, щоб не покинути навчання на півдорозі.

Не кажіть «мені важко»

Вивчаючи англійську мову онлайн, часто може виникати бажання сказати, що вам важко це зробити, засумніватися у своїх можливостях, здатися і не продовжувати навчання далі.



Звичайно, складно вивчити багато нових слів за один раз, вникнути в граматику і зрозуміти, в яких випадках те чи інше слово доречно вживати... Ситуації бувають різні, адже не всі в групі онлайн вчитимуться з однаковим темпом засвоєння матеріалу. Але це не причина здаватися. Скажіть замість «мені важко» – «мені потрібно більше часу».

Виділіть додатковий час на самопідготовку, зробіть на кілька вправ більше з надскладної теми, а не тільки ті завдання, що вимагає викладач.

Не можете запам'ятати нові слова? Розділіть їх на менші групи, вчіть лише по кілька слів на день. Використовуйте різні методи: напишіть слова на картках і повторюйте дорогою на роботу, наклейте стікери на робочому столі з новими словами, скористайтеся онлайн додатками для вивчення слів. Можливо, вся справа в неправильному підході.

Вчіть мову в своєму темпі, не намагайтеся пришвидшити навчальний процес, вам важливий результат, а не швидкість.

Не кажіть «я розумію це»

Відвідуючи курси англійської онлайн, ви часто можете сказати, що розумієте речення, граматичне правило або розмову. Але у вивченні іноземної мови важливо не тільки розуміти, а вміти використовувати засвоєні знання на практиці. Часто ми чуємо від тих, хто вивчає англійську мову, «я все розумію, але нічого сказати не можу». Це найпоширеніша помилка при вивченні англійської онлайн, особливо у тих, хто вчить її самостійно. Такі люди мають хороші пасивні знання мови, але не застосовують їх на практиці, адже слухати і читати часто легше, ніж говорити і писати. Це добре, що пасивні навички англійської є у більшості, але потрібно вміти їх перетворювати в активні знання.

Вивчивши нові слова, спробуйте написати з ними кілька речень. Придумайте речення з власного досвіду, про якусь знакову подію у вашому житті чи захоплюючу подорож. Так слова і фрази краще запам’ятаються. На заняттях онлайн з викладачем, намагайтесь використовувати нові слова і конструкції, які вивчили. Накопичуючи пасивні знання, ви не зможете вільно говорити і писати, вам потрібно не тільки розуміти, а й вміти використовувати знання мови на практиці.

Не питайте «коли я вивчу англійську» і «як легко вивчити граматику»

На популярні загальні запитання про вивчення англійської онлайн ви не знайдете однозначної відповіді. Процес навчання залежить індивідуально від кожного з вас. Кожен має пройти свій шлях. Ви можете вивчати англійську за рік, а можете і за п'ять не вивчити.

Це стосується і лайфхаків для швидкого вивчення мови. Не запитуйте про те, як вільно говорити англійською. Краще запитайте себе, «що я можу зробити сьогодні, щоб досягти вільного рівня розмовної англійської». Почніть з конкретних кроків, і ви побачите результат.

Вікторія ГАМАЛІЯ

для «Урядового кур’єра»