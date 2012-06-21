Вчити англійську онлайн можна цікаво й ефективно. З’ясуємо, чому деяким іноземна мова дається легше і як підвищити свою продуктивність і досягти бажаного результату.

Вчимо англійську онлайн: чому не у всіх виходить вільно розмовляти

Чи задумувалися ви над тим, чому одним англійська мова дається легко, а інші роками вчать її, та так і не можуть чітко висловлювати свої думки іноземною. З розвитком сучасних технологій вивчити англійську онлайн, не залишаючи дому, стало реальністю. Навіть бізнес англійську вивчити онлайн не важко, записавшись на нашому сайті yappi.com.ua на курси. Щоб відкинути всі застереження, давайте з’ясуємо, що заважає студентам онлайн курсів вільно опанувати англійську мову.

Спробуйте різні методи і підходи

Вивчати англійську онлайн можна по-різному. Один підхід може бути ефективний для одного, а для вас він може не підійти.



Наприклад, для студента-візуала аудіоматеріали сприйматимуться складніше, їх потрібно буде засвоювати ретельніше, приділяючи більше уваги і часу. Обсяг такої інформації можна зменшити, сконцентрувавшись на візуальному матеріалі. В такому випадку важливо застосувати правильний підхід, впровадивши змішані типи подачі матеріалу.

Спробуйте відвідати різні курси. У мовних школах часто практикують пробний урок. Відвідайте кілька пробних уроків англійської онлайн, щоб зрозуміти, який з них буде ефективнішим для вас.

Головний принцип – вам повинно бути цікаво. Мозок відштовхує нудний матеріал, сприймаючи його як непотрібний. Вивчайте англійську з актуальних тем за матеріалами онлайн. Особливо важливий такий підхід при самостійній роботі. Обирайте кінофільми, серіали, текстові матеріали за темами, які цікаві і корисні для вас. Розширюйте свій словниковий запас необхідною лексикою, щоб не перетворити навчання на муку. Знайдіть онлайн матеріали з цікавої теми і тренажери для граматики. Експериментуйте, використовуйте різні інструменти і підберіть для себе найефективніший метод навчання.

Не бійтеся помилятися

Студенти, які на онлайн курсах з перших днів намагаються розмоляти англійською, зазвичай дуже швидко досягають впевненого рівня володіння мовою. Це не означає, що з перших днів вони говорять правильно. Помиляються всі. Головне, не боятись робити помилки. Ви можете ідеально знати теорію водіння, будову автомобіля, але знати теорію і водити – різні речі. Так і з англійською. Ви можете годинами вивчати англійську онлайн, знати ідеально всі правила граматики і мати хороший лексичний запас, але в реальних ситуаціях без практики на мить розгубитися і нічого не сказати. Не бійтеся сказати щось неправильно, вас перепитають, якщо не зрозуміють. А навчитися можна тільки на своїх помилках і досвіді.

Ви спілкуєтеся рідною мовою так досконало, бо щоденно використовуєте її в розмові, читанні книг, у написанні постів у соціальних мережах, постійно її вдосконалюєте, засвоюєте нові слова і поняття. Але виїхавши жити в іншу країну, за кілька років навіть на рідній мові можете робити помилки, забуваючи слова, адже мова в цей час не розвивається, нею ви не спілкуєтеся. Так і з англійською мовою. Використовуючи іноземну мову щодня, ви будете її розвивати в рази швидше, а роблячи довгі перерви, всі зусилля будуть знівельовані. Вивчайте англійську щодня, використовуйте цікавий матеріал і не бійтесь робити помилки – успіх не змусить чекати!

Віталіна ДОМОРОСЛА

для «Урядового кур’єра»