Наскільки англійська онлайн підходить дітям і чи не є подібний формат навчання ризиком для розвитку інтернет-залежності? Розповідаємо про всі особливості онлайн-формату.

Англійська онлайн: нові знання або розвиток інтернет-залежності у дитини?

Якщо ви хочете допомогти своїй дитині вивчити англійську мову, і при цьому заощадити свій час – вибирайте формат онлайн навчання. Якщо ви боїтеся, що це лише стане заохоченням для сина або дочки, які і без того не можуть жити без гаджетів, ми поспішаємо розвіяти всі ваші страхи. Як стверджують батьки, які вже спробували вивчати англійську онлайн у мовній школі Green Country https://greencountry.com.ua/, подібні курси приносять дітям тільки користь.

Як уникнути інтернет-залежності при навчанні дитини англійської онлайн?

Сучасні діти дуже швидко освоюють нові технології і так само швидко стають залежними від них. І якщо доросла людина використовує свій телефон або комп'ютер для вирішення важливих життєвих завдань, то діти шукають тільки розваги.

Якщо ви помічаєте за своїм малюком залежність від гаджетів – запропонуйте йому навчатися англійської онлайн. При цьому не обов'язково згадувати, що його чекає саме навчання. Піднесіть курси з англійської мови, як нову розвагу, яка йому обов'язково сподобається.

Мовний курс для вашої дитини – це відмінна можливість розширити її світогляд:

1. Він дізнається, що через інтернет можна знайомитися з новими людьми (в даному випадку це викладач), які можуть запропонувати багато цікавих розваг.

2. Він буде витрачати енергію на заняття, яке дійсно приносить користь.

3. Якщо ви візьмете гаджети під контроль і не будете самі сидіти в соціальних мережах на очах дитини, він навіть не дізнається, що так можна робити. Тоді у нього сформується розуміння того, що планшет або комп'ютер – це всього лише засіб зв'язку з викладачем по мові і нічого більше.

У 21 столітті мовні курси з вивчення англійської онлайн для дітей вже давно перестали бути міфом і перетворилися в реальність. Вони настільки ж ефективні і цікаві для дошкільнят і школярів, як і навчання в реальній школі.

Чи сподобається дитині вчитися за допомогою інтернету?

Поки одні батьки переживають про те, що їхні діти можуть стати залежними від електронних девайсів, інші сумніваються, що викладач зможе викликати інтерес їх маленького чада. Поспішаємо розповісти вам, що онлайн-заняття з вивчення англійської мови зовсім не схожі на класичне уявлення про урок. Їх головні переваги:

♦ англійська мова вивчається тільки в ігровій формі – діти дивляться смішне відео, вгадують назви предметів англійською, а також вчать віршики і співають пісеньки;



♦ більшість курсів не передбачають домашні завдання – особливо для найменших;



♦більшість дітей не усвідомлюють, що знаходяться на уроці – запам'ятовування відбувається опосередковано, тоді як основним видом діяльності залишається гра.

До того ж, ви можете самостійно вибрати викладача англійської мови своїй дитині та навіть отримати пробне онлайн-заняття. Це допоможе дитині познайомитися з викладачем, а вам оцінити його стиль викладання.

Олена ВІРСТА,

для «Урядового кур’єра»