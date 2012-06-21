Як зробити вивчення англійської онлайн своєю звичкою? Складаємо графік практики іноземної мови. Моделюємо варіанти вправ на кожен день.

Англійська онлайн та регулярна практика мови

Щоб ефективно вивчати англійську онлайн, необхідно підібрати правильний дистанційний курс і регулярно займатися самостійно. У першому випадку вам допоможуть курси школи англійської мови Грін Форест, а з самостійною практикою – ефективно складений план навчання.

Нині англійська оточує нас усюди, тому студенту нескладно підібрати для себе цікавий варіант для регулярної практики. Тим більше, що сучасні технології дозволяють вивчати іноземну у вільний час з будь-якої точки світу. Для цього знадобиться лише швидкий доступ в інтернет і сучасний смартфон. Ми неодноразово розповідали як вчити англійську онлайн, сьогодні поділимося ідеями, як зробити вивчення мови своєю звичкою.

Англійська онлайн: складаємо графік самостійного навчання

Книги та кінофільми мовою оригіналу, освітні ролики і додатки, блоги й цікаві статті – вибирайте для себе цікавий варіант проведення часу з користю для іноземної мови. Такий формат практики мови легко вписати у свій щоденний графік, щоб доповнити навчання на курсах. Для цього необхідно визначитися з цікавими та ефективними для вас форматами і скласти графік. Регулярна практика допоможе зробити вивчення англійської онлайн вашою звичкою. Використовуйте гугл-календар, нагадування в телефоні, трекер активності або інші додатки для складання розкладу. Записуйте туди, чим ви хочете зайнятись сьогодні, яку тему опрацювати або на який захід сходити.



Ніхто краще за вас не знає, коли ви максимально продуктивні і який для вас найефективніший спосіб вчити мову онлайн, тому перед складанням розкладу, визначіться коли і скільки часу ви готові приділити практиці. Наприклад, якщо ви більш продуктивні вранці, починайте свій день з перегляду розважального або освітнього короткого ролика іноземною мовою, читання новин у соціальних мережах або блогів. Можна слухати підкасти англійською на пробіжці, по дорозі на роботу або навчання.

Зробіть так, щоб все було під рукою: підпишіться на освітні ютуб-канали та інтернет-журнали, скачайте програми для практики словникового запасу, виконання інтерактивних вправ, прослуховування підкастів. Це скоротить ваш час на пошук матеріалів для практики. Крім того, ви зможете наперед скласти собі чіткий план, в якому заздалегідь визначте які теми і в якому форматі ви практикуватимете на цьому тижні.

Крім того, не забудьте додати у свій графік на тиждень відвідування розмовного клубу або інших тематичних заходів. Студенти наших курсів англійської можуть відвідувати спікінг клаби з іноземним викладачем на вихідні дні, брати участь у марафонах, мітапах, вебінарах та інших тематичних заходах. Також можна проявити себе у розмовних клубах онлайн, переглянути записи тренінгів та вебінарів англійською. Так ви зможете вдосконалити отримані знання на практиці, позбутися мовного бар'єру та поставити правильну вимову.

Оксана ТАРНОВЕЦЬКА

для «Урядового кур’єра»

