Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Це буде перший фінал збірної Англії на національному рівні з 1966 року, коли команда обіграла Західну Німеччину і виграла чемпіонат світу.

Англія і Данія на початку першого тайму атакували ворота одна одної, а півзахисник збірної Данії Міккель Дамсгаард зі штрафтого забив красивий гол на 30-й хвилині. Англія зрівняла рахунок, коли капітан збірної Данії Сімон К'єр забив автогол, намагаючись зупинити простріл суперника.

Другий тайм був безгольовим, під час якого м'ячем в основному володіла збірна Англії, поєдинок продовжився у додатковий час.

У першому овертаймі суддя зафіксував спірне пенальті. Капітан збірної Англії Гарі Кейн не забив з одинадцятиметрової позначки, але на добиванні довів гру до рахунку 2: 1 і підготував збірну Англії до фінальної сутички з Італією.

Команда Гарета Саутгейта відмінно виступила на чемпіонаті Європи в цьому році, пропустивши лише один гол у п'яти іграх і чотири рази вразила ворота збірної України у чверть фіналі минулого тижня.

Досі збірна Англії виходила у півфінал чемпіонату Європи лише у 1968 і 1996 роках, коли вона програла Німеччині у несамовитій серії пенальті.

У тому поєдинку Саутгейт, тоді ще молодий півзахисник, не забив пенальті і прирік свою команду на поразку. 25 років по тому саме Саутгейт вивів свою молоду команду, що представляє нове покоління англійських футбольних талантів, у фінал Євро-2020.

Для Данії, яка йшла до свого першого міжнародного трофею з 1992 року, це знаменує великий успіх у чемпіонатах Європи. На Євро-2020 даньці забили 12 голів.

Збірна Данії забивала у кожній грі з моменту їх першого матчу з Фінляндією, зіграла з Росією 4:1, а на «Уемблі» їм не пощастило.

Фінал відбудеться на «Уемблі» 11 липня.