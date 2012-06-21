Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Цього року на Землі по-справжньому спекотне літо. У національному парку США Долина Смерті температура повітря 10 і 11 липня досягла +54 ° C. У Кувейті стовпчики термометрів піднялися до + 53,3 ° С в тіні і + 70 ° С на сонці. У Канаді спекотна погода призвела до загибелі величезної кількості морських мешканців на північному заході Тихого океану.

Вчені вважають, що такі антирекорди викликали так звані «теплові куполи». Це явище виникає, коли повітря на території регіону починає нагріватися, але високий атмосферний тиск не дозволяє йому піднятися високо. В результаті виходить свого роду тепловий ковпак або купол, пишуть іноземні ЗМІ.

Потім сильні вітри переміщують нагріте повітря на сотні або навіть тисячі кілометрів. Теплова хвиля охоплює території різних країн і викликає аномальну спеку. Цей процес триває майже 5-7 днів.

Глобальне потепління призводить до того, що теплові ковпаки утворюються частіше, ніж у попередні роки. Крім того, вони стають сильнішими і викликають велику кількість пожеж, відзначають вчені.