Новий коронавірус SARS-CoV-2 проникає в клітину за допомогою S-білка (або спайк-білка), який стирчить у вірусній оболонці і взаємодіє з беламі в клітинній мембрані. Якщо блокувати роботу S-білка, то вірус до клітки не потрапить.

Дослідники з Університету Валенсії шукали молекули, які могли б заблокувати S-білок. Моделювання хімічних структур за допомогою комп'ютера показало, що для цієї мети могли б підійти деякі антибіотики групи макролідів – кларитроміцин, азитроміцин і лексітроміцин. Від теоретичних методів перейшли до експериментів з клітинами, і з’ясували, що якщо ці антибіотики додати до клітин, у них буде менше вірусної РНК, вірус буде гірше поширюватись в клітинній культурі, а самі клітини будуть рідше гинути від вірусної інфекції. Все говорить про те, що антибіотики-макроліди дійсно заважають SARS-CoV-2 проникати в клітку. Результати досліджень опубліковані в Journal of Chemical Information and Modeling.

Про всяк випадок ще раз підкреслимо, що антикоронавірусний ефект антибіотиків побачили поки тільки в експериментах з клітинними культурами. Чи будуть антибіотики ефективні проти SARS-CoV-2 в клінічному сенсі, тобто у реальних хворих, поки неясно. Антибіотики, що діють проти вірусів, виглядають дивно – ми звикли, що вони на віруси не діють. Тим не менш, це не перший раз, коли ми чуємо про противірусний ефект у деяких антибіотиків. Антибіотик неоміцин стимулює активність противірусних генів в клітинах, допомагаючи боротися проти грипу. З іншого боку, відомі приклади, коли антибіотики, навпаки, допомагають вірусам заражати клітини.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»