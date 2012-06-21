Антилопи гну, як і багато інших травоїдних тварин Африки, випасаючись, регулярно долають величезні відстані в пошуках трави і води. Деякі стада гну, щоб знайти нове пасовище, долають майже 1900 кілометрів. Досі вважалося, що антилопи під час таких тривалих подорожей, постійно мали б перебувати біля водойм – особливо, якщо врахувати, що подорожувати їм доводиться під спекотним африканським сонцем. Вченим вдалося з’ясувати, що гну можуть пройти без ковтка води – п'ять днів поспіль.
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У статті, опублікованій в Nature, вчені з Лондонського університету та їхні колеги з Африки пишуть, що такою витривалістю антилопи гну зобов'язані своїм м'язам, які працюють у них набагато ефективніше, ніж у інших тварин. Як відомо, будь-яка м'язова робота виконується на хімічному паливі: щоб скорочуватися, м'язові клітини використовують спеціальні високоенергетичні молекули. І зазвичай тільки майже 25% цієї енергії йде на роботу, решта ж розсіюється в тепло. Однак гну витрачають енергію набагато ефективніше: на корисну роботу у них йде цілих 62,6%. Цікаво, що єдині, хто може похвалитися більш ефективними м'язами – це черепахи (мова йде, звичайно, про тих тварин, яких на цей предмет спеціально вивчали). І, якщо м'язи гну виділяють менше тепла, вони не так сильно розігріваються під час міграцій, і їм потрібно не так багато води, щоб охолодитися – тому і п'ють вони рідше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»