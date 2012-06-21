Apple відома своєю любов'ю оновлювати прошивку смартфонів до останнього. Це не жарт – вона випустить iOS 15 на iPhone 6S шестирічної давності. Але цього компанії здалося мало і вона вирішила піти ще далі.

Оновили і iPhone 5S і iPhone 6 до iOS 12.5.4. Відповідно до опису апдейта, з його допомогою компанія хоче додати важливі патчі системи безпеки, а тому настійно рекомендує користувачам оновитися, пише Apple Insider.

Нагадаємо, що крім iPhone 5S і iPhone 6, до iOS 12.5.4 можуть оновитися власники iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPhone 6 Plus і iPod touch 6 покоління.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»