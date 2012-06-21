У рамках минулої весняної презентації, Apple представила перший пристрій на базі новітніх Mini-LED дисплеїв – iPad Pro 12,9. Але, судячи з усього, зміни в планшетах компанії на цьому не закінчаться і вже в наступному році впровадять OLED-дисплеї в майбутні iPad.

Принаймні, саме про це повідомляє корейське видання ETNews. Варто зазначити, що журналісти не уточнили, в яких саме моделях оновлять екрани. Але раніше аналітик Мінг-Чі Куо «передбачав», що як мінімум iPad Air 2022 оснастять OLED-дисплеєм.

Можливо, разом з ним нововведення торкнеться і Pro-версії планшета на 11 дюймів. У той час як 12,9-дюймова модель матиме Mini-LED дисплеї.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»