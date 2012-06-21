Видання DigiTimes повідомило, що Apple вирішила значно поліпшити камери в лінійці смартфонів 2021 року.

Зокрема, компанія працює над поліпшеною технологією оптичної стабілізації зображення зі зрушенням матриці. Це дозволить робити фотографії більш чіткими, компенсуючи тремтіння рук. Повідомляється, що Apple довелося піти заради цього на установку великих сенсорів і інших компонентів. Тобто такій камері потрібно більше місця.

Доказом намірів Apple є те, що компанія збільшила замовлення на потрібні компоненти для камери.

Сьогодні також стало відомо, що Samsung і LG вже почали виробництво панелей для iPhone 13. Це означає, що смартфони вийдуть без затримки, яка спостерігалася з торішніми моделями iPhone 12.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»