За пів року Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), перерахувало до держбюджету 19,2 мільйона гривень від управління арештованими активами. До слова, в цю суму не входять кошти від реалізованого на торгах майна та передані АРМА арештовані кошти, розміщені на банківських рахунках.

Як інформує пресслужба АРМА, порівняно з першим півріччям минулого року вищезазначена сума надходжень зросла на 357%, або в 4,5 раза. При цьому надходження з початку цього року на 22% перевищили суму надходжень до бюджету за весь минулий рік. У червні отримано рекордні 3,8 мільйона гривень, що в місячному вимірі є найвищим показником за весь час діяльності АРМА. В установі зазначають, що названі суми не враховують витрат компаній-управителів на відновлення й покращення активів. Вони, як правило, істотно перевищують суми доходів до бюджету, але дають змогу зберігати арештоване майно, створювати нові робочі місця, генерувати прибутки для держави.