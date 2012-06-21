Вчені виявили нові докази того, що причиною краху багатьох держав бронзового століття, зокрема Стародавньої Греції, могла стати 300-літня посуха.

Археологи та історики вже давно дискутують про причини «краху бронзового століття». Так називають період, коли близько 3200 років тому одна за одною впали кілька могутніх цивілізацій.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі PLOS ONE, автори припускають, що причиною загибелі культур могла стати 300-літня посуха. Коротко про це дослідження розповідає Greek Reporter.

Вчені нагадують, що в досить короткі терміни загинули могутні цивілізації в Середземномор'ї, Леванті та Північній Африці. Наприклад, таємничим чином зникли хетти в Анатолії і мікенці в Стародавній Греції.

Археологи вважають, що ці народи були або знищені, або значно ослаблені. Однак фізичних доказів цього досі не було. Докази знайшли на Кіпрі, де і було проведено дослідження. Їх виявили на дні солоного озера Ларнаки.

Відзначимо, що за часів Стародавньої Греції на Кіпрі процвітала могутня цивілізація, а сам острів вважався одним із найважливіших міст-держав бронзового століття в цьому регіоні. Дослідники витягли стародавні керни відкладень з озера. Тисячоліття тому воно було частиною моря, але потім, як з'ясували вчені, раптово вихід до моря призупинився, його не було протягом століть.

Аналіз вивчених придонних нашарувань вказав на значне скорочення кількості морського планктону і пилку морських водоростей, починаючи приблизно з 1450 року до нашої ери. А приблизно 100 років по тому озеро втратило зв'язок з морем.

На думку вчених, все це вказує на величезний дефіцит дощової води в той період часу. Більше того, вивчення осадових відкладень допомогло дізнатися, що до 1200 року до нашої ери, тобто до періоду «краху бронзового століття», ведення сільського господарства в цьому районі було повністю припинено. Сільгоспроботи тут поновилися тільки близько 850 року до нашої ери.

«Цей кліматичне зрушення викликало неврожаї і голод, які прискорили темпи соціально-економічної кризи і змусили людей мігрувати в інші регіони, – пишуть дослідники в своїй статті. – З огляду на те, що посуха почалася за сотні років до «краху бронзового століття», багато людей того часу, ймовірно, просто не усвідомлювали, що клімат змінився так різко, поки не стало надто пізно».

До речі, ця теорія пояснює ще один відомий історичний факт. У бронзовому столітті багато стабільних держав раптово зазнали нашестя «мігрантів». Наприклад, Єгипет був захоплений так званими «народами моря». Автори статті вважають, що відсутність родючих земель і дощової води може пояснити те, що «народи моря» в своїй запеклій міграції не просто вторглися в Єгипет та інші родючі землі, а й привезли з собою свої сім'ї.

Нагадаємо, що період «краху бронзового століття» також був відзначений руйнуванням торгових шляхів між цивілізаціями, значним зниженням рівня грамотності і навіть втратою мов, а також зникненням міст, які до того вважалися найважливішими містами Середземномор'я. Багато з них ніколи більше не були заселені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»