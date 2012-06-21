Загиблий від виверження Везувію у 79 році н. е. римський солдат, чиї рештки археологи знайшли на початку 1980-х років, в останні хвилини свого життя намагався врятувати жителів Геркуланума – одного з міст, знищеного стихійним лихом.

Як повідомляє Daily Mail, в ході недавніх розкопок на місці виявлення кістяка легіонера було виявлено частину його обладунків і рюкзак з невеликими столярними інструментами. Археологи також знайшли шкіряний пояс, прикрашений срібними та золотими пластинами.

Нагадаємо, що Геркуланум розділив страшну долю сусіднього міста Помпеї, яке загинуло при виверженні вулкана Везувій у 79 році нашої ери. Вивчення решток показало, що невідомий воїн загинув всього за кілька секунд. Потужна сила повалила його на землю, і він загинув, сховавши обличчя в пісок і витягнувши перед собою руки.

Спочатку він був ідентифікований як простий солдат. Однак вивчення предметів, які перебували в його похідному ранці, та інших артефактів змусило дослідників змінити свою думку. У каталог його внесли з урахуванням нових даних.

«Можливо, це був офіцер римського флоту, який брав участь у рятувальній операції, розпочатої Плінієм Старшим, – говорить керівник дослідницького проєкту Франческо Сірано. – Ця місія була покликана допомогти людям у містах та віллах, розташованих в цій частині Неаполітанської затоки».

З давніх писемних джерел відомо, що флот під командуванням Плінія Старшого, який прибув сюди для боротьби з піратами, дійсно намагався допомогти гинучим людям. Якусь частину городян, ймовірно, навіть вдалося евакуювати.

Можливо, знайдений археологами воїн був одним з членів рятувального загону. Важко сказати, чи встиг він врятувати когось із городян або сам загинув, ледь увійшовши в Геркуланум. Недавні дослідження показали, що пірокластичні хвилі обрушилися з Везувію на місцеві будинки зі швидкістю 80-100 кілометрів на годину.

До слова, Помпеї і Геркуланум, незважаючи на близькість один до одного, зазнали впливу різних умов виверження. Завдяки цьому в Геркуланумі краще, ніж в Помпеях, зберігся органічний матеріал. Ось і рештки воїна збереглися дуже добре.

У каталог воїна внесли під найменуванням «скелет №26». З опису виходить, що на ньому знаходилися залишки військових обладунків і наплічна сумка. Це був свого роду рюкзак правильної прямокутної форми. Усередині нього археологи виявили набір столярних інструментів.

На талії у загиблого знаходився шкіряний пояс, багато прикрашений срібними та золотими пластинами. На ньому висів меч, також прикрашений дорогоцінним руків'ям зі слонової кістки, і не менш дорогоцінний кинджал. Крім того, поруч з його рештками знайшли 12 срібних та два золоті динарії – величезна сума на ті часи. Вона була еквівалента місячному заробітку солдата преторіанської гвардії.

Аналіз кісток показав, що це був чоловік у віці від 40 до 45 років, який звик до підвищеної фізичної активності і має гарне здоров'я. Все вказує на те, що це був воїн, причому високопоставлений. За словами Сірано, ніде не повідомляється про армійські гарнізонах в районі Везувію. Тому є тільки два варіанти: або це був преторіанець, або – член рятувального флоту.

Відомо, що преторіанці в першому столітті нашої ери бували в районі Неаполітанської затоки, зокрема в Помпеях, але їх візити завжди були пов'язані з виконанням особливо важливих повноважень.

Тому вчені схиляються до версії про флот. На це вказує, наприклад, багатство озброєння воїна і величезна сума грошей, знайдена поряд з ним. Дослідники не виключають, що це міг бути навіть один із адміралів Плінія Старшого.

Археологів бентежать знайдені в рюкзаку інструменти. Але вчені пояснюють, що подібні набори інструментів були на всіх кораблях римського флоту, а користувалися ними тільки висококваліфіковані теслі. Не виключено, що адмірал просто захопив їх з собою.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»