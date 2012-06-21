За даними Міністерства старожитностей Єгипту, французько-норвезька археологічна група виявила нові християнські поселення в пустелі на заході Єгипту, що свідчить про існування монастирів у цьому регіоні уже в 5 столітті нашої ери.

За даними міністерства, в ході третьої за рахунком експедиції на ділянці Таль Гануб Каср аль-Агуза в оазисі Бахарія, група виявила «кілька будівель з базальту, деякі висічені в скелі, а деякі зроблені з глинобитних цеглин».

Комплекс складається з «шести ділянок, що містять руїни трьох церков і чернечих келій», на стінах яких «нанесені написи і символи з коптським підтекстом», сказав Усама Талаат, глава відділу ісламських, коптських та єврейських старожитностей міністерства.

Глава місії Віктор Гика сказав, що в минулому році було виявлено «19 будівель і церква, висічена в скелі».

Стіни церкви були прикрашені «релігійними написами» і біблійними уривками на грецькій мові, що розкривають «характер чернечого життя в регіоні», сказав Гика.



Це ясно показує, що монахи були присутні тут з п'ятого століття нашої ери, сказав він, додавши, що відкриття допомогло зрозуміти «розвиток будівництва і формування перших монаших спільнот» у цьому регіоні Єгипту.

За даними Французького інституту східної археології (IFAO), що відповідає за проведення розкопок, віддалене місце, розташоване в пустелі на північний захід від столиці Каїра, було заселено в період з четвертого по восьме століття, з імовірним піком активності приблизно в п'ятому і шостому століттях.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра