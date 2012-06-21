Щоб спростувати широко поширену легенду про те, що під Стамбулом є мережа тунелів, що веде від Святої Софії в усі частини старого міста, турецькі вчені взялися за вивчення історичних документів. І вони дійсно виявили понад 300 недосліджених раніше підземних ходів. Але легенда не підтвердилася. Інформацію про роботу фахівців опублікувало інформаційне агентство DHA.

Фахівці вивчили велику кількість документів, надісланих османами, а потім детально досліджували 285 підземних споруд під старим містом. Підземні ходи були виявлені під Святою Софією, палацом Топкапи і церквою Святої Ірини. Пошук тунелів очолював фахівець Арзу Улаша.

Всього на вивчення катакомб у дослідників пішло три роки, причому, частину цього часу вони провели в бібліотеках і старих архівах. Арзу Улаша розповідає, що майже всі підземні ходи під Стамбулом – це комунікаційні споруди. Найбільше – водних комунікацій: цистерн, колодязів, резервуарів.

Багато з них були побудовані ще за часів, коли Стамбул називався Константинополем, а потім протягом багатьох років підтримувалися в належному вигляді, ремонтувалися і розширювалися. Сьогодні багато цих споруд знаходяться в занедбаному стані, у 60 підземель вчені увійти не змогли. Також Улаша приділила особливу увагу старій легенді про підземні ходи зі Святої Софії, в усі частини міста. Нічого подібного вченим виявити не вдалося.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур'єра»