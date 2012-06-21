Археологи виявили кам'яний круг під озером Мічиган, який нагадує британський Стоунхендж. Скельні освіти утворюють щось на зразок ідеальних кіл, але глибоко під водою. Вперше про цей феномен розповіли на каналі Discovery TV ще в 2017 році.

Озеро Мічиган – одне з п'яти Великих озер Америки, розташоване на північному сході і знаходиться на території декількох штатів. Офіційно вважається, що першими на берегах озера стали селитися індіанці Хоупуелла, культура яких прийшла в занепад після 800 року нашої ери. Однак є й інша точка зору, згідно з якою колись тут жили народи анішинабе (Anishinaabe).

Численні свідчення про якусь структуру глибоко під водою змусили фахівців досліджувати її уважніше. Камені, що знаходяться на дні озера, які не здаються рукотворними, вони ніяк не скріплені між собою. Але при цьому утворюють ідеальну геометричну фігуру. Нині нащадки народів анішинабе вірять, що їхні предки заклали ці камені для заповітної мети.

Наразі вченим відомо, що майже10 500 років тому рівень води в басейні озера Мічиган різко впав і тримався на мінімальній позначці протягом принаймні 3500 років. А потім, 5000 років тому рівень води піднявся до нинішніх показників.

За допомогою даних, отриманих під час водолазних занурень, а також застосовуючи сучасні методи дослідження, доктор Джон О'Ші, куратор відділу археології Великих озер в Музеї антропологічної археології Мічиганського університету, прийшов до висновку, що під водою знаходиться мисливська споруда, яка використовували як пастка . Проходи між камінням стародавні люди використовували, щоб виганяти травоїдних тварин, які паслися всередині кола, прямісінько в руки мисливців, які їх підстерігали.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»