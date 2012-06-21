Археологи в турецькій провінції Ізмір розкопали статую жінки, вік якої оцінюється у 1800 років. Про це повідомляє в суботу, 12 червня, агентство Anadolu з посиланням на департамент розкопок міністерства культури і туризму Туреччини.

У відомстві зазначили, що статую виявили в окрузі Чешме на місці, де раніше розташовувалося античне місто Метрополіс. При цьому в цій області вже кілька років ведуться розкопки, які мають продовжитися.

У липні 2020 року на території стародавнього міста Перга, в даний час відноситься до турецької провінції Анталья, археологи виявили 1800-річну статую жінки періоду еллінізму. Зазначалося, що статуя складається з двох частин: відламаної голови і тулуба.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»