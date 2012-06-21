Про це повідомляється в дослідженні, опублікованому в журналі Quaternary Science Reviews. Таким визнана печера Вондерверк в пустелі Калахарі в ПАР.

Відзначається, що предки людей населяли її вже 2 мільйони років тому. Дослідження в печері тривають протягом майже 100 років. Ще в 2012 році американські археологи повідомляли про виявлення там слідів примітивних доісторичних вогнищ. Починаючи з 1940-х років, в печері знаходили скам'янілі кістки тварин. Їх вік оцінювався приблизно в 1 мільйон років.

При цьому досі не було виявлено жодного фрагмента людських решток. Проте, вчені-геологи Рон Шаар та Арі Матмон наполягають на тому, що печера Вондерверк була населена вже 2 мільйони років тому. Відповідно до їхньої гіпотези, протолюди використовували там свої примітивні знаряддя з каменю та готували на вогні їжу. Це найдавніша подібна діяльність під «дахом».

У своєму дослідженні вчені відзначають, що знаряддя праці з печери Вондерверк – не самі древні з відомих, але без сумніву – найбільш ранні серед усіх, виявлених у печерах. Уточнюється, що в період 2,3-1,5 мільйона років тому в ПАР існували як мінімум два типи австралопітеків і ранні представники людини розумної.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

