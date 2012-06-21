У Фірвальдштетському озері знайшли село бронзового століття, відкриття подовжило історію міста Люцерна на 2000 років.

Під час днопоглиблювальних робіт у Фірвальдштетському озері в Швейцарії будівельники виявили сліди пальового поселення. Повідомлення про це з'явилося на сайті швейцарського кантону Люцерн.

Перші дерев'яні конструкції з дна озера були підняті в березні 2020 року. Потім запрошені керівництвом кантону підводні археологи з Цюріха знайшли фрагменти керамічного посуду. Радіовуглецевий аналіз знахідок і вивчення кераміки дозволили датувати село приблизно 1000 роком до н.е., тобто кінцем бронзового століття.

Пальові поселення епохи неоліту і бронзового століття (5000-1000 років до н.е.) – не рідкість для регіонів навколо Альп. Будинки в таких селах, де жили доісторичні землеробські громади, зводили на палях для захисту від затоплення, оскільки поселення часто розташовувалися біля води: поруч з озерами, річками і болотами. За тисячоліття рівень води у водоймах піднявся, річки змінили русло, а у озер і боліт збільшилася площа. Тому залишки доісторичних сіл пішли під воду, що і дозволило їм зберегтися. Це дуже важливі археологічні пам'ятники, їх вивчення допомагає зрозуміти, як було влаштоване життя у дописьменну епоху.

Швейцарське місто Люцерн «виросло» із церковного приходу монастиря Санкт Леодегар ім Гоф (Святого Леодегара). Датою заснування міста вважають 1178 рік, коли прихід вийшов «з-під крила» церкви. Сам монастир був заснований на початку VIII століття. Однак археологи вважають, що вже в перші століття нашої ери на берегах Фірвальдштетського озера існували поселення. Давніших слідів проживання, крім рідкісних знахідок кам'яного віку, виявити не вдавалося, але передбачалося, що вони могли зберегтися на дні озера. Рівень води в озері з IX-X століть піднявся приблизно на п'ять метрів, і досліджувати його дно заважав потужний шар мулу і бруду. Підготовка дна озера до прокладання труб дозволила підводним археологам досліджувати і задокументувати ділянку з траншеєю довжиною понад кілометр.

У цьому році виповнюється 10 років з моменту визнання об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 111 доісторичних поселень на палях в Альпах, розташованих на територіях Австрії, Франції, Німеччини, Італії, Словенії та Швейцарії. Об'єкт отримав загальну назву «Доісторичні пальові поселення в Альпах». Нове відкриття – вдалий подарунок до ювілею цієї події. Крім того, історія міста Люцерна стає довшою на цілих дві тисячі років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»