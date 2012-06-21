Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У Туреччині археологи вперше виявили древні наскальні зображення оленів, типові для інших регіонів світу. Заради збереження цієї унікальної для країни знахідки влада і археологи прийняли рішення засекретити точне місце розташування цих малюнків.

Як повідомляє видання Hurriyet Daily News, турецькі археологи зробили важливе відкриття. Вони знайшли наскальні малюнки, вік яких становить майже 8000 років. Однак подробиці відкриття експерти розкривати не поспішають. Більш того, його фактично засекретили.

«Місце, де ми знайшли ці малюнки, ще невідомо «шукачам скарбів», – так пояснив ухвалене рішення Явуз Гюнашті, професор Ерзурумського університету Ататюрка. – Так що ми поки будемо тримати це місце в таємниці від широкої публіки».

При цьому професор зізнався, що зображення були виявлені на стінах гірських печер у східній провінції Тортум Ерзурумському району. Раніше наскальні малюнки знаходили й в інших східних провінціях Карс, Ардахан і Ерзінджан.

Однак у цьому випадку йдеться про унікальну для Туреччини знахідку. Справа в тому, що стародавні художники близько 8000 років тому охрою намалювали в печерах Тортум оленів. Це перша подібна знахідка для цієї місцевості.

Пояснимо, що охра – це природний пігмент, суміш оксиду заліза і різних пропорцій глини і піску. У давнину в багатьох регіонах Землі художники активно використовували охру, яка, як правило, мала різні відтінки – від світло-жовтого до коричневого.

За словами професора Гюнашті, особливу увагу привернули зображення двох оленів-самців і двох олениць з оленятами. Вони помітно відрізняються від інших наскальних малюнків.

«По-перше, це єдині малюнки, виконані охрою і знайдені на північному сході Анатолії, – каже експерт. – По-друге, фігури і техніка розпису багато чим відрізняється від інших малюнків, знайдених у цьому регіоні. По-третє, олені – це корінні мешканці Середньої Азії. Тому на території від Середньої Азії до Анатолії ми часом зустрічали різні зображення оленів».

За його словами, найбільш красиві зразки подібних наскальних малюнків раніше були знайдені в Монголії, Узбекистані, Киргизстані, Туркменістані, Вірменії та Ірані. Знахідка важлива ще й тим, що вона може змінити погляд на історію Ерзурума. Досі вважалося, що люди осіли тут майже 7000 років тому. Однак вік малюнків ясно вказує на те, що люди прийшли сюди як мінімум на тисячу років раніше.