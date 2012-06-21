Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



У Німеччині археологи під час проведення розкопок на кукурудзяному полі виявили залишки церкви, побудованої імператором Священної Римської імперії Отто Великим.

Як повідомляє Zenger News, розкопки почалися в травні 2021 року неподалік від міста Айслебен у німецькій землі Саксонія-Анхальт. Це місто відоме як батьківщина Мартіна Лютера.

Раніше тут були виявлені руїни королівського палацу. Продовжуючи розкопки, які проводяться на кукурудзяному полі місцевого фермера, археологи наткнулися на фундамент стародавньої споруди. Нині руїни вже повністю розкопані.

На думку дослідників, це була церква, побудована понад 1000 років тому за наказом Отто I, відомого ще й як Отто Великий. Він був королем Німеччини з 936 року та імператором Священної Римської імперії з 962 року аж до своєї смерті в 973 році.

За словами археологів, є свідчення того, що на розкопаному місці як мінімум двічі зупинялися Отто I і його син Отто II. Також відомо, що Отто Великий особисто був присутній на церемонії відкриття церкви, яку археологи відшукали через тисячоріччя.

Експерти відзначають, що це була «чудова, виключно велика церква». У довжину вона сягала 30 метрів, завширшки – понад 20 метрів. «Отто фактично побудував церкву, що нагадує мініатюрний собор», – каже менеджер дослідницького проєкту Фелікс Бірманн.

Встановлено, що церква була закладена до 968 року. Вчені припускають, що вона була присвячена святій Радегунді – Тюрінгської принцеси і франкської королеви, що заснувала в VI столітті нашої ери абатство Святого Хреста в Пуатьє.

Вважається, що розкопана церква діяла протягом приблизно 500 років, але була знесена за часів Реформації, коли в Західній церкві стався розкол на протестантську і римсько-католицьку церкву. Крім стін і фундаменту на місці розкопок були знайдені монети, кахлі XIV і XV століть, фрагменти дзвонів і численні артефакти, зокрема вишукані прикраси.

