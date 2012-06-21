100 дітей, які мешкають на прифронтовій Донеччині й потребують особливої уваги і соціальної підтримки, поїхали на оздоровлення в дитячі центри «Артек» і «Молода гвардія». Як уточнили в департаменті соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, у цих закладах, розташованих відповідно у Пущі-Водиці біля Києва та в Одесі, малі донеччани відпочиватимуть 21 день. У «Молодій гвардії», де вже обживаються 62 дітлахів, їм запропонували поєднувати оздоровлення із заняттями для підвищення інформаційної культури і тренінги з орієнтування в інформаційному просторі. Ще вони зможуть обмінятися досвідом громадської діяльності й разом з юними журналістами дитячих ЗМІ взяти учать у реалізації соціальних проектів.
Не нудьгуватимуть представники Донеччини й у Пущі-Водиці, де розпочалася тематична зміна «Артек» збирає друзів», під час якої різноманітні ігри поєднуватимуть із навчанням. Вони стануть учасниками всеукраїнського семінару трудової діяльності для дітей і підлітків, акції «Ангели-обереги», спрямованої на підтримку українських воїнів, які беруть участь в операції Об’єднаних сил на Донбасі, пізнавальних економічних ігор та змагань.