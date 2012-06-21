Великий астероїд, відомий під позначенням 2015 KJ19, наблизиться до Землі в п'ятницю, 14 травня. Його діаметр астрономи оцінюють у діапазоні від 88 до 200 метрів. Для порівняння, висота піраміди Хеопса в Єгипті складає 147 метрів.

Максимально близько до Землі він пройде о 12:04 за київським часом. Період обертання 2015 KJ19 навколо Сонця – більш +1094 земних діб.

Незважаючи на те, що за астрономічними мірками цей астероїд пролетить неподалік від Землі, небезпеки зіткнення немає. Він пройде на відстані, що в 15 разів перевищує відстань від Землі до Місяця.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»