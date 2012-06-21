Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Астрономи з Університетського коледжу Лондона (Велика Британія) встановили, коли у Всесвіті з’явилися найперші зірки. Статтю опубліковано в науковому виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Йдеться про час так званого космічного світанку, до якого у Всесвіті, що складалася з водневих хмар, не було світла. «Сьогодні ми оточені трильйонами зірок, але так було не завжди – колись Всесвіт складався лише з водневих хмар, в яких не було зоряного світла», – розповідає Річард Елліс, провідний автор дослідження.

Для того, щоб встановити час космічного світанку, вчені проаналізували дані про шість найбільш віддалених галактик, зібрані орбітальними телескопами «Спітцер» і «Хаббл». Вік галактик вдалося оцінити за часткою атомів водню в оболонках їх світил (чим старші зірки, тим більше атомів водню в їх атмосферах).

«Ми аналізували галактики, які віддалені від нас так далеко, що ми бачимо світло він них, яке вони випустили всього через 250-350 мільйонів років після Великого вибуху. Тобто, можна говорити з упевненістю, що перші зірки засяяли у Всесвіті, коли їй було лише 250-350 мільйонів років», – пояснив астроном Річард Елліс, додавши, що на сьогодні з моменту Великого вибуху пройшло приблизно 13,8 мільярда років.