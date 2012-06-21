У Чумацькому Шляху може бути безліч планет, схожих за співвідношенням води і суші на Землю. До такого висновку прийшли вчені з Копенгагенського університету.

Нове дослідження припускає, що вода може бути присутньою під час формування планети, при цьому дослідники відзначають, що це притаманно для Землі, Марса і Венери. А оскільки в нашій Сонячній системі немає більше нічого подібного, ймовірно, в ній з'явилися ті ж умови, що і при формуванні екзопланет в іншій частині Галактики. Про це пише Space.com.

«Наші дані показують, що вода була частиною будівельних блоків Землі з самого початку ... Оскільки молекула води зустрічається часто, існує розумна ймовірність того, що вода може бути застосована при утворенні всіх планет в Чумацькому Шляху. Вирішальним моментом для визначення наявності рідкої води є відстань планети від своєї зірки», – пояснив данський астроном Андерс Йохансен. Вчені з Копенгагенського університету провели комп'ютерне моделювання процесу утворення планет.

Вони керувалися теорією галькової акреції. Виходячи з неї, планети формуються, збираючи гальку, що містить вуглець і лід. Дослідники вважають, що галька, з якої формуються протопланети, могла мати в своєму складі до 35% водяного льоду.

Якщо теорія данських астрономів вірна, то в Чумацькому Шляху може бути безліч планет з відповідними умовами для життя. «Це дає хороші можливості для появи життя», – підвів підсумок професор Копенгагенського університету Мартін Біццарро.

Раніше «Урядовий кур’єр» писав про те, що вчені відкрили екзопланету в 26 світлових роках від Сонячної системи. Гігантська екзопланета у 53 рази гарячіша за Землю.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»