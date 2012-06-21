Вчені Національного аерокосмічного агентства (NASA) США і Європейського космічного агентства (ESA) опублікували фотографії Юпітера в ультрафіолетовому, інфрачервоному і видимому діапазонах світла. Знімки отримали одночасно за допомогою орбітальної обсерваторії «Хаббл» і наземного телескопа імені Фредеріка Гіллета обсерваторії «Джеміні».



Три фотографії, на яких Юпітер зображений у різних діапазонах світла, було зроблено одночасно – о 15:41 UTC 11 січня 2017 року, але з використанням різного обладнання. Фотографії у видимому і УФ діапазонах зробила камера «Хаббла» Wide Field Camera 3, а інфрачервоний знімок отримав прилад Near-InfraRed Imager обсерваторії «Джеміні Північ»



За словами фахівців NASA і ESA, нові фотографії дозволяють детально вивчати атмосферні феномени на найбільшій планеті Сонячної системи.

«Юпітер виглядає по-різному в різних діапазонах світла, і цей факт дуже допомагає нам вивчати його за допомогою різних телескопів на Землі і в космосі», – говорять автори нового дослідницького проєкту.



Наприклад, знаменита Велика червона пляма, або гігантський атмосферний вихор на Юпітері, майже зникає, якщо дивитися на газовий гігант в інфрачервоному діапазоні. Однак характерні для Юпітера смуги зберігаються у всіх діапазонах світла.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»