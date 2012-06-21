Гори Плутона вкриті снігом, але він не такий як на Землі

Міжнародна команда астрономів оприлюднила дослідження, яке пояснює, як з'явився сніг на горах Плутона і чим він відрізняється від земного снігу.

Дослідження опубліковане в журналі Nature Communications, а коротко про нього розповідає Eurek Alert.

Вчені нагадують, що ще в 2015 році космічний зонд New Horizons передав на Землю знімки засніжених гір на Плутоні. Вони разюче схожі на земні гори, тому пейзаж вийшов вражаючим. Раніше нічого подібного астрономи в межах Сонячної системи не бачили.

Виникло безліч запитань. Перш за все, астрономи звернули увагу на те, що сніг на Плутоні лежить на вершинах гір, як і на Землі. Однак на нашій планеті, як відомо, температура повітря знижується з висотою. На Плутоні все навпаки: там чим вище, тим тепліше через сонячне випромінювання.

Так звідки ж взявся сніг і лід на Плутоні? У новому дослідженні міжнародна група повідомляє, що «сніг» на горах Плутона за своїм складом абсолютно не схожий на земний. Його основу складає не вода, як у нас, а заморожений метан. Сліди цього газу раніше були виявлені в атмосфері Плутона. Вони насичують її так само, як водяна пара насичує атмосферу Землі.

Щоб зрозуміти, як практично однаковий ландшафт міг бути створений при настільки різних умовах, вчені змоделювали клімат карликової планети. Ця модель показала, що через свою особливу динаміку атмосфера Плутона на висоті збагачена газоподібним метаном.

Також кліматична модель показала, що тільки на вершинах гір Плутона повітря містить досить метану для його конденсації. На більш низьких висотах метану недостатньо для утворення льоду. Саме цим пояснюється те, що потужні метанові льодовики в інших місцях на Плутоні рясніють вражаючими скелястими гребенями, чого не побачиш на плоских льодовиках нашої планети.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»