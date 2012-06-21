Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Майбутні місії Nancy Grace Roman і «Евклід», розроблені NASA і Європейським космічним агентством відповідно, будуть спрямовані на докладне вивчення одиноких планет. Їх нещодавно змогли відкрити астрономи завдяки даним, отриманим від телескопа Kepler. Про це інформує черговий випуск Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Завдяки інформації, отриманої від телескопа Kepler, астрономи змогли виявити докази існування у Всесвіті планет, у яких немає своєї зірки. Вони знаходяться у вільному польоті у відкритому космічному просторі. Нині вченим відомо про існування 4 таких космічних тіл, маса яких приблизно відповідає масі Землі. Зірок поблизу цих планет не виявлено.

Астрономи вважають, що спочатку планети були утворені всередині зоряних систем, проте потім з якихось причин їх викинуло у відкритий космос. Можливо, на планети діяли гравітаційні сили більш «вагомих» сусідів. Нюанс полягає в тому, що вловити сигнали подібних планет дуже важко. Вони схожі на миттєві спалахи, і у вчених, як правило, є єдиний шанс зафіксувати такий сигнал до того, як він згасне, щоб потім ніколи не повторитися.