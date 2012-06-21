Команда астрономів з Університету Гренобль-Альпи, Франція, спільно з міжнародними колегами повідомляє про виявлення нової екзопланети класу субнептунів, що обертається довкола карлика спектрального класу М. Виявлена позасонячна планета, що отримала позначення TOI-269 b, має приблизно втричі більший розмір, в порівнянні із Землею.

Супутник Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) НАСА проводить спостереження за приблизно 200 000 найяскравіших зірок, розташованих в околицях Сонця, з метою пошуків транзитних екзопланет. До теперішнього часу за допомогою цього апарату було ідентифіковано приблизно 2700 екзопланет-кандидатів, з яких 125 планет вже підтверджено.

Зірка TOI-269 – це карлик спектрального класу М2V, розташований на відстані майже 186 світлових років від Землі. Зірка має радіус приблизно в 0,4 маси Сонця і масу близько 0,39 маси нашого світила. Ефективна температура зірки оцінюється в 3500 кельвінів, а металічність знаходиться на рівні приблизно в -0,29.

Виявлена планета в системі зірки TOI-269 має радіус в 2,77 радіуса Землі, а її маса становить близько 8,8 маси нашої планети. Планета TOI-269b здійснює один оберт навколо батьківського світила протягом 3,7 доби. Спостереження показали, що зірку і планету розділяє відстань приблизно в 0,0345 астрономічної одиниці (1 а.о. дорівнює середній відстані від Землі до Сонця), а температура на планеті знаходиться на рівні 530 кельвінів.

Цікавим видається той факт, що планета TOI-269 b має незвично високий ексцентриситет орбіти (приблизно 0,425), тобто її орбіта є не круговою, а сильно витягнутою. Це значення є одним із найвищих значень ексцентриситету орбіти для відомих позасонячних планет з орбітальним періодом менше 10 діб, і воно показує, що об'єкт міг прибути до місця свого поточного розташування відносно недавно.

«Ми вважаємо, що планета TOI-269 b мігрувала всередину планетної системи в результаті гравітаційної взаємодії з іншими планетами системи», – вказали автори в своїй статті.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»