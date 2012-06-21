Білий карлик віддалений від Землі на 130 світлових років і в майбутньому може стати нейтронною зіркою

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



У рамках дослідження «Zwicky Transient Facility» астрономи виявили найменший, але при цьому найпотужніший білий карлик з досі відомих. За розміром він майже такий, як наш Місяць, але в ньому упаковано в 1,35 раза більше матерії, ніж є в Сонці. Про дивовижну знахідку повідомляє журнал Nature.

Білі карлики – вигорілі залишки зірок, які «за життя» не перевищували за масою Сонце у 8 разів. Якщо вони складають подвійну систему, то, обертаючись навколо один одного і втрачаючи енергію у вигляді гравітаційних хвиль, в результаті зливаються.

«Коли ці мертві зірки досить масивні, вони вибухають, спалахуючи надновими типу Ia. Але якщо їх маса нижче певного порогу, вони об'єднуються у новий білий карлик, який важче будь-якої зірки-прабатька. Цей процес злиття підсилює магнітне поле створеної зірки і прискорює її обертання в порівнянні з обертанням попередників», – розповідають автори дослідження.

Виявлений крихітний білий карлик, який отримав позначення ZTF J1901 + 1458, ймовірно, пройшов останній еволюційний шлях. Він має екстремальне магнітне поле майже в 1 мільярд разів сильніше, ніж у Сонця, і обертається навколо своєї осі з шаленою швидкістю – один оберт за кожні сім хвилин.

Більш того, автори дослідження припускають, що ZTF J1901 +1458 може бути досить потужним, щоб у результаті стати нейтронною зіркою.

«Він настільки масивний і щільний, що в його ядрі електрони захоплюються протонами з утворенням нейтронів. Оскільки тиск електронів протидіє гравітації, зберігаючи зірку від розпаду, коли їх досить велика кількість буде видалена, ядро колапсує», – пояснила Іларія Кайаццо, провідний автор дослідження з Каліфорнійського технологічного інституту (США).

Якщо ця гіпотеза утворення нейтронних зірок вірна, це може означати, що їх значна частина створюється саме таким чином, а не в результаті вибуху масивних зірок. При цьому близькість білого карлика ZTF J1901 + 1458 до Землі, близько 130 світлових років, і його молодий вік у 100 мільйонів років вказують на поширеність подібних об'єктів у нашій Галактиці.