Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

У 2019 фахівці NASA запустили супутник з атомним годинником на орбіту Землі. Там пристрій пропрацював протягом року, перевершивши таким чином досягнення попередніх прототипів.

Годинники під назвою «Атомний годинник для польотів у глибокий космос" (Deep Space Atomic Clock – DSAC) у десять разів стійкіший за годин з GPS. Таким чином, новий пристрій даватиме більш точні дані при польотах у далекий космос в майбутньому. Про це йдеться в звіті, опублікованому в науковому журналі Nature. Коротко ідею про атомний годинник викладає в своїй статті Science News.

Причина стабільності DSAC в тому, що для підтримки правильного ходу часу ці години використовують електрично заряджені атоми, в той час як в годиннику з GPS вони нейтральні, через що стрілки відстають.

Атомний годинник нагадує за формою і обсягом тостер, зазначає Ерік Берт, фізик з Лабораторії реактивного руху NASA. За рахунок такої «незалежної» навігації в майбутньому космонавти зможуть обчислити, скільки часу сигнал із Землі йде до певного місця розташування. Також цей тостер допоможе створити аналог GPS-системи, що використовується зараз на нашій планеті, на орбітах інших об'єктів космосу.