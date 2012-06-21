У деяких регіонах Австралії запроваджують локальні локдауни через спалахи нового штаму коронавірусу - "Delta".

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, хвиля обмежень рухається усією країною та занурює деякі міста у локдауни уперше з початку пандемії.

Мешканці усіх штатів та територій Австралії, окрім острівного штату Тасманія - знову живуть з карантинними обмеженнями. У Сіднеї та Дарвіні запровадили жорсткі локдауни. Масковий режим у приміщеннях запровадили в містах Аделаїда та Канберра.

Масштаби нового спалаху хвороби COVID-19 є незначними у порівнянні з деякими іншими країнами, але австралійці впроваджують жорсткі обмеження при перших ознаках спалаху вірусу.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 181 957 919 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 940 937 летальних, одужали 166 454 782 людини.