Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Американський письменник-фантаст, автор фентезійного циклу «Пісня льоду й полум'я», екранізованого каналом HBO як серіал «Гра Престолів», Джордж Мартін висловився з приводу кінцівки телевізійної версії свого твору. Він назвав фінал «провальним».

На момент зйомок останнього сезону серіалу, цикл книг Мартіна не закінчено, в зв'язку з чим сценаристи самостійно продумали, яким міг би стати кінець цієї історії. Мартін закінченням серіалу залишився незадоволений і в інтерв'ю PBS in Chicago заявив, що збирається написати зовсім інший кінець.

«Коли в 2011 році вийшов перший сезон, я випустив лише п'ять книг з цієї серії. Я ніколи не думав, що вони мене переженуть. Однак їм це вдалося. Для мене дивно те, що серіал пішов своїм шляхом», – заявив письменник.

Він зазначив, що в ході зйомок виникало безліч питань до студії HBO, яка займалася зйомками. Сценаристи не раз консультувалися з Мартіном з приводу основних сюжетних ліній. Однак у якийсь момент змін стало занадто багато. На його думку, вони позбавили серіал самобутності. У підсумку фінал сильно розчарував мільйони шанувальників.

Нині Джордж Р.Р. Мартін працює над двома книгами, які повинні стати заключними в циклі «Пісні Льоду та Вогню». Перша з них «Вітер зими», вийде вже влітку цього року, а «Мрії про весну» повинні з'явитися на полицях книжкових магазинів у 2023 році.