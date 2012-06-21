Президенти США та РФ Джо Байден і Володимир Путін зустрілися у середу, 16 червня, на віллі Ла Гранж у Женеві.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

Першим на віллу прибув Путін, де його зустрів і привітав президент Швейцарії Гі Пармелен. Після цього прибув президент США, якого також зустрів Пармелен.

Байден і Путін обмінялися рукостисканням. Зустріч відбулася на біля головного входу. Після цього вони зайшли до будівлі, де пройде одноденний саміт США-РФ.

Далі, як очікується, відбуватиметься спілкування лідерів США й Росії. Спочатку воно проходитиме у форматі «плюс один» (тобто президент плюс керівник зовнішньополітичного відомства), а також по одному перекладачу з кожної зі сторін. Після цього формат переговорів буде розширений до «плюс п’ять».

Планується, що глави держав спілкуватимуться впродовж чотирьох-п’яти годин, офіційного обіду або інших перерв не передбачається. Після завершення зустрічей очікується, що спочатку президент РФ проведе власну пресконференцію, потім з пресою спілкуватиметься президент США.