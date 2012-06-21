Президент США Джо Байден звернувся до нації з нагоди 245-річчя США і закликав зробити свій внесок у припинення пандемії коронавірусу "раз і назавжди".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Цього року 4 липня - день особливого святкування, оскільки ми виходимо з темряви... року пандемії та ізоляції, року болю, страху і несамовитої втрати… Ми ніколи більше не хочемо бути там, де були сьогодні рік тому", - сказав Байден, відкривши ворота Білого дому.

На святкуванні Дня незалежності США були присутні близько 1000 осіб, серед яких - сім'ї військовослужбовців і робітників, які брали участь у боротьбі з COVID-19.

Байден під час промови вшанував пам'ять загиблих і подякував американцям, які допомогли в надзвичайних ситуаціях в країні. Президент США наголосив, що вакцини є найкращим захистом від COVID-19 та закликав пройти щеплення.

"Це найбільш патріотичний вчинок, який ви можете зробити", - сказав він.

Байден зауважив, що коронавірус більше не паралізує націю, і "в наших силах зробити так, щоб цього більше ніколи не було".

День незалежності США — державне свято Сполучених Штатів Америки, яке відзначається щороку 4 липня і є федеральним вихідним днем. Свято встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 липня зафіксували понад 184,5 мільйона випадків зараження коронавірусом, із них - понад 3,9 мільйона летальних, одужали вже 168,9 мільйона осіб.