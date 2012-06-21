Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Клієнти та відвідувачі відділення «Ощадбанку» в центрі Черкас (по вулиці Смілянській, 2) приємно здивовані щойно реконструйованим приміщенням установи, адаптованим для людей з інвалідністю.
Як розповіла начальник філії обласного управління банку Валентина Оніщенко, реконструкція відділення тривала дев’ять місяців. За цей час приміщення капітально перебудоване. Головна перевага якісно нового закладу в тому, що кожен клієнт тепер має можливість безперешкодно зайти до нього та одержати фахові банківські послуги.
У рамках проекту «Inclusive Friendly» персонал банку здобув навички комунікації та допомоги людям із порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату. Тож у черкаському відділку по вул. Смілянська, 2 вже працюють менеджери, які спеціалізуються на роботі з людьми з інвалідністю.
За словами Валентини Василівни, інклюзивне відділення забезпечує комфортне обслуговування всіх категорій населення. Для вільного доступу клієнтів із інвалідністю при вході до приміщення встановлений зручний похилий пандус, автоматичні вхідні двері, кнопка виклику менеджера, тактильна плитка. У комфортному закладі працюють банкомат та інформаційно-платіжний термінал з тактильними маркерами, роз’ємом для навушників, програмою для керування голосом.
Першим клієнтів зустрічає хол-менеджер, який допомагає клієнту зорієнтуватися, стати в електронну чергу, спрямувати до менеджера. Тут комфортний зал очікування, екран черги, касова зона, зал для обслуговування клієнтів-фізичних осіб та юридичних осіб. Окреме місце відведене для роботи людей з інвалідністю, де менеджер має спеціальні навички. Створена зона VIP обслуговування, депозитарій-сховище для зберігання цінностей. Облаштовані зручні санітарні кімнати.
Приємними враженнями від реконструйованого відділення поділилася начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Світлана Зінник.
— У Черкасах проживає 86 тисяч пенсіонерів, у тому числі понад 16 тисяч — військових пенсіонерів. Понад 400 осіб із вадами слуху, 420 осіб з вадами зору, 900 людей рухаються на візках. Інклюзивне відділення Ощадбанку стало прикладом для державних, фінансових та інших установ як створити умови безперешкодного доступу людей до життєво необхідних послуг.
Задоволені новаціями й інші постійні партнери та клієнти. Наступного року в одному з районів відкриють ще один такий підрозділ. Це проект створення безбар’єрного суспільства, що реалізується зусиллями «Ощадбанку» в усій Україні. В рамках соціально відповідального проекту розбудови безбар’єрного суспільства банк відкриває в Україні інклюзивні відділення, доступні для людей з інвалідністю. Міжнародні організації підтверджують, що запроваджувані банком стандарти відповідають світовим.